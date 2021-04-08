Reuters: сенаторы США рассмотрят законопроект о противодействии влиянию КНР в мире

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Члены комитета по иностранным делам Сената Конгресса США на заседании 14 апреля планируют рассмотреть законопроект о противодействии "растущему глобальному влиянию Китая". Об этом пишет в четверг со ссылкой на источники агентство Reuters.

Strategic Competition Act of 2021 (Законопроект о стратегической конкуренции), попавший в распоряжение агентства, предполагает ряд дипломатических и стратегических инициатив для противодействия Пекину, в том числе в сфере экономической конкуренции, а также в вопросах "гуманитарных и демократических ценностей". Помимо прочего, в документе подчеркивается необходимость "отдавать приоритет военным инвестициям, необходимым для достижения политических целей США" в регионах Индийского и Тихого океанов. Кроме того, авторы законопроекта призывают к расширению партнерства США с Тайванем, а также утверждают, что Вашингтон должен призывать своих союзников делать больше для сдерживания "агрессивного <...> поведения" Пекина.

"США должны обеспечить, чтобы все федеральные ведомства и структуры были организованы таким образом, чтобы отражать тот факт, что стратегическая конкуренция с КНР является главным приоритетом внешней политики США", - цитирует Reuters текст законопроекта.

Министр иностранных дел КНР Ван И в интервью СМИ, текст которого был опубликован в понедельник на сайте китайского МИД, заявил, что Пекин готов вести диалог с Вашингтоном на основе взаимного уважения, однако не боится и противостояния, если оно возникнет между двумя странами. Министр отметил, что Китай не будет уклоняться от конкуренции с США, если это необходимо, но она должны быть честной и справедливой, основываться на рыночных правилах, кроме того, нужно воздерживаться от создания препятствий, злоупотребления властью и лишения других их законного права на развитие. Как подчеркнул Ван И, диалог между двумя странами лучше, чем противостояние, а сотрудничество лучше, чем антагонизм. Министр также выразил надежду на то, что США будут уважать ключевые интересы Китая, правильно смотреть на развитие КНР, реагировать на ожидания международного сообщества, работать с Китаем, совместно поддерживать мир, стабильность и развитие в регионе и во всем мире.