Белый дом: переговоры по иранской ядерной сделке в Вене могут завершиться 9 апреля

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Переговоры по иранской ядерной сделке, начавшиеся на этой неделе в Вене, вероятно, завершатся в пятницу. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"США и Иран участвуют в непрямых переговорах по ядерной [программе Ирана] на этой неделе. Будет ли в рамках этой дискуссии [обсуждаться вопрос] американцев, задержанных в Иране", - спросил во время брифинга один их журналистов.

"Конечно, тема американцев, задержанных в Иране, является вопросом, который мы поднимали в [ходе обсуждений] с партнерами по всему миру, в том числе с теми, кто ведет прямые переговоры с иранцами. Что касается направленности и содержания этих дискуссий, я знаю, что они предоставят информацию, когда завершат встречи, вероятно, завтра", - сказала Псаки.

6 апреля в Вене состоялось первое в 2021 году очное заседание Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его итогам двум рабочим группам экспертов - по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере - было поручено определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.

Следующая встреча Совместной комиссии в Вене намечена на 9 апреля.

В Вене находится спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли для проведения консультаций с отдельными странами - участницами ядерной сделки. Прямых контактов между США и Ираном не предусмотрено. Их непрямое общение может произойти через третьих участников Совместной комиссии и координатора ЕС Энрике Мора.