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Госдеп заявил, что Россия "привнесла нестабильность" в отношения с США

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, президент США Джо Байден "очень четко дал понять, что Россия будет привлечена к ответственности"

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Москва якобы "привнесла нестабильность" в американо-российские отношения. Такое мнение высказал в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы можем и будем в более широком смысле стремиться к стабильным и предсказуемым отношениям [с Россией]. До настоящего момента именно российское правительство, Кремль привносил эту нестабильность в отношения, в том числе и через злонамеренную деятельность", - полагает дипломат.

"Я бы не хотел анонсировать, что может произойти, если Москва продолжит идти по этой дороге, но мы ясно дали понять, что будем продолжать привлекать к ответственности Москву", - утверждал Прайс.

"Президент [США Джо] Байден очень четко дал понять, что Россия будет привлечена к ответственности. Президент Байден - человек слова. Я думаю, что вы столкнетесь с еще одним напоминание об этом", - заключил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, непредсказуемость и агрессивность политического курса Вашингтона в отношении Москвы позволяет использовать фактически любой лексикон для его описания. Он прокомментировал высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, назвавшего "тупой" линию США в политике по отношению к России.

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