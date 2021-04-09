Украина готовит стратегию внешнеполитической деятельности

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. МИД Украины совместно с офисом президента готовят стратегию внешнеполитической деятельности страны. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква в опубликованном в пятницу интервью изданию "Левый берег".

"Она [стратегия] уже на финальной стадии подготовки: сейчас происходит межведомственное согласование. Мы поручили ее готовить МИД, однако в рабочую группу входят и представители офиса президента. Где-то в ближайшее время эта стратегия появится. Хорошая идея ее принять к 30-й годовщине независимости [24 августа]. Думаю, что она реализуется. Пока не могу раскрывать суть документа. Однако как только он появится в публичном доступе, увидите, что он значительно облегчит нашу работу на внешнеполитической ниве", - отметил Жовква.

По его словам, в настоящее время украинская сторона готовит отдельный тактический документ - ответ на новую внешнюю и оборонную стратегию Великобритании - для углубления дальнейшего сотрудничества по линии Киев - Лондон.

"Будет отдельный тактический документ по реагированию на эту стратегию. Мы постараемся показать британцам место Украины, исходя из новой повестки дня, которую предлагает Лондон", - заявил замглавы офиса.

В то же время Жовква отметил необходимость разработки отдельной стратегии в отношении России. "Наверное, такая отдельная стратегия государству нужна. Вместе с тем скажу, что это должно быть не только о внешней, но и о внутренней политике", - считает он. Жовква пояснил, что это касается Донбасса и Крыма.

25 марта президент Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины". Согласно документу, главной целью Стратегии военной безопасности Украины является заранее подготовленная и всесторонне обеспеченная комплексная оборона страны в рамках сдерживания, устойчивости и взаимодействия, которая обеспечивает военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства, способствует интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО, предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.