Украина разработала пятилетний план действий на американском направлении

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Официальный Киев разработал план действий на американском направлении на последующие пять лет. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква в опубликованном в пятницу интервью изданию "Левый берег".

"Украина имеет план действий на американском направлении на последующие пять лет. Сейчас я не могу вам открыть всю информацию. Однако этот документ существует", - сказал он.

При этом план выходит за рамки первой каденции президента Владимира Зеленского, очередные выборы главы государства должны состояться 31 марта 2024 года.

Жовква также отметил, что Зеленский во время недавнего разговора с президентом США Джо Байденом получил заверение от главы Белого дома, что Соединенные Штаты не оставят Украину в одиночестве. "<...> Мы получили этот единственный ответ, который и должны были получить от нашего стратегического партнера: США не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия в нашем регионе. Это и есть основной месседж разговора двух лидеров", - сказал замглавы офиса президента.

На вопрос журналиста о том, почему во время первой пресс-конференцию Байден ничего не сказал о военном конфликте в Донбассе, Жовква ответил, что во время беседы с Зеленским "Байден дал понять: США понимают, что происходит на востоке Украины, и у Вашингтона нет иллюзий в отношении России". "Украина не может не быть в фокусе внимания США", - считает замглавы офиса президента.