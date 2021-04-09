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Янукович просит об участии в судебном заседании по делу о госизмене в онлайн-режиме

Кассационный уголовный суд приступит к рассмотрению жалобы Януковича 12 апреля

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович просит разрешить ему участвовать по видеосвязи в рассмотрении кассации в Верховном суде Украины по делу о его госизмене. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в адвокатской фирме Aver lex, которая представляет интересы Януковича в суде.

"Виктор Янукович обратился в Верховный суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению кассационной жалобы на решения Оболонского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда в деле о потере Крыма", - отмечается в ходатайстве адвоката Виталия Сердюка, который действует в интересах экс-президента.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины приступит к рассмотрению жалобы Януковича 12 апреля.

Сердюк пишет, что Янукович не может лично прибыть на судебное заседание, поскольку есть угроза его жизни и здоровью. При этом, по словам защитника, Янукович "постоянно заявлял о заинтересованности в сотрудничестве с органами досудебного расследования и суда первой инстанции с целью установления объективной истины в деле" .

Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович в процессе не участвовал.

Защитники экс-президента называли решение суда необоснованным, принятым под давлением. На приговор адвокаты подали несколько апелляционных жалоб. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года отклонил апелляцию защиты Януковича и оставил приговор в силе. Адвокаты экс-президента теперь обжалуют это решение в Верховном суде.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраина
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