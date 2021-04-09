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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

МИД Украины обвинил Иран в манипуляциях при расследовании дела о сбитом самолете

Киев также упрекнул Тегеран в том, что украинская сторона лишь из СМИ узнала о десяти лицах, которым предъявлено обвинение

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. МИД Украины в пятницу обвинил иранские власти в манипуляциях в ходе расследования дела о сбитом под Тегераном 8 января 2020 года самолете компании "Международные авиалинии Украины" (рейс PS752) и отверг претензии Ирана о неконструктивном сотрудничестве по этому вопросу.

"Вместо того, чтобы принять во внимание объективные замечания, основанные на международном опыте расследования авиакатастроф, иранская сторона прибегла к безответственным обвинениям в неконструктивности украинской стороны. Иранская сторона манипулирует, когда говорит, что во время двух раундов переговоров были даны пояснения о причинах катастрофы", - отмечается в заявлении МИД Украины в ответ на комментарий иранского внешнеполитического ведомства по поводу давления Киева по вопросу катастрофы украинского самолета.

Киев, в свою очередь, настаивает, что причины катастрофы должны быть официально подтверждены в соответствии с нормами международного права и содержаться в финальном отчете, который был опубликован лишь в марте этого года - спустя более 14 месяцев со дня катастрофы. "Иран настаивает на версии человеческой ошибки как единственно верной. При этом отсутствует анализ причин и цепи событий, которые привели к ней. Это не могло не вызвать справедливого возмущения и разочарования украинской стороны, - отмечается в заявлении. - Украина не примет на веру любую звуковую, но не подтвержденную реальными доказательствами версию сбивания PS752. Иран же пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке и даже не пытается проанализировать причины, которые привели к ней".

Кроме того, Киев упрекнул Тегеран в том, что украинская сторона лишь из СМИ узнала о десяти лицах, которым предъявлено обвинение. "Иран в рамках указанных механизмов не уведомил Украину, несмотря на многочисленные запросы, ни об именах и должностях этих лиц, ни даже о статье, которая им инкриминируется", - говорится в заявлении. В этой связи МИД Украины подчеркивает, что если правильные выводы не будут сделаны, то безопасность в области гражданской авиации не улучшится. "Это также означает, что любое гражданское судно в воздушном пространстве Ирана может в любой момент быть сбитым и повторить судьбу PS752", - считают в Киеве.

Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете по расследованию назвала причиной крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года ошибку оператора системы ПВО. Непосредственной причиной катастрофы называется взрыв ракеты, в результате чего Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке.

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УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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