Иран заявил, что для продолжения переговоров по ядерной сделке нужна политическая воля

ТЕГЕРАН, 9 апреля. /ТАСС/. Тегеран не видит причин для продолжения переговоров по ядерной сделке, если другие участники не проявят политической воли для решения возникших вопросов. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Иран не видит причин для продолжения переговоров, если другие стороны Совместного всеобъемлющего плана действий [по иранской ядерной программе] не проявят политическую волю для решения вопросов", - цитирует его телеканал Press TV. Дипломат добавил, что Иран готов вернуться к полному исполнению обязательств по ядерной сделке только после того, как будет подтверждена отмена санкций США".

6 апреля в Вене началось первое в 2021 году очное заседание совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по рассмотрению реализации ядерной сделки. На первой встрече было решено сформировать две рабочие группы экспертов по вопросам снятия санкций США с Ирана и исполнения Тегераном обязательств в атомной сфере. По итогам второй встречи в рамках заседания, которая прошла 9 апреля, сторон договорились возобновить переговоры 14 апреля.