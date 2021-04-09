В Гагаузии из-за коронавируса отменили выборы в парламент

КИШИНЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания (НС) Гагаузии отменили назначенные на 16 мая выборы в парламент автономии в связи с режимом чрезвычайного положения, который был введен из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в Молдавии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НС на официальном сайте.

Сообщается, что соответствующее решение было принято депутатами единогласно. Новая дата выборов пока не определена.

Избирательная кампания по выборам гагаузских депутатов началась 17 марта, а 31 марта парламент Молдавии принял решение ввести в стране режим ЧП из-за третьей волны пандемии. Выборы в парламент автономии проводятся по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Местный парламент состоит из 35 депутатов, которые избираются на четырехлетний срок.