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В Гагаузии из-за коронавируса отменили выборы в парламент

КИШИНЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания (НС) Гагаузии отменили назначенные на 16 мая выборы в парламент автономии в связи с режимом чрезвычайного положения, который был введен из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в Молдавии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НС на официальном сайте.

Сообщается, что соответствующее решение было принято депутатами единогласно. Новая дата выборов пока не определена.

Избирательная кампания по выборам гагаузских депутатов началась 17 марта, а 31 марта парламент Молдавии принял решение ввести в стране режим ЧП из-за третьей волны пандемии. Выборы в парламент автономии проводятся по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Местный парламент состоит из 35 депутатов, которые избираются на четырехлетний срок.

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