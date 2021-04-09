Послы Германии и Франции в США выступили против эскалации в Донбассе

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Эскалация ситуации на востоке Украины может быть очень опасной, поэтому ее следует избежать. Об этом заявил в пятницу посол Франции в США Филипп Этьен, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах развития событий в регионе на мероприятии, посвященном взаимодействию европейских стран с Вашингтоном.

"В последнее время мы наблюдаем все больше тревожащих событий, - сказал он. - Мы относимся к этому серьезно и хотим избежать любой эскалации, которая может быть очень опасной".

На уточняющий вопрос о том, обсуждалась ли напряженность на востоке Украины с администрацией президента США Джо Байдена, французский дипломат ответил, что диалог с Вашингтоном идет по всем вопросам трансатлантической безопасности. Посол Германии в США Эмили Хабер также высказалась за необходимость деэскалации ситуации, хотя связала рост напряженности прежде всего с действиями России. "В последние дни Франция, Германия и США обратились с призывами к России и ясно дали понять, к чему может привести нынешняя ситуация, если передвижения сил у границ продолжатся. Мы сосредоточены на том, чтобы осуществить деэскалацию ситуации и не допустить роста насилия", - сказала она.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.