Блинкен обсудил с главами МИД Франции и ФРГ обстановку на границе Украины и России

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в двух отдельных телефонных разговорах с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом обстановку на границе Украины и России. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Ле Дриан подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они обсудили необходимость прекращения Россией опасной и безответственной риторики, наращивания военного присутствия в оккупированном Крыму и вдоль украинских границ, а также односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины", - утверждал дипломат.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас подчеркнули важность оказания Украине поддержки против односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль украинских границ, а также необходимость немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики", - утверждал также он.