Источник: США могут получить статус наблюдателя на переговорах по иранской сделке

ООН, 9 апреля. /ТАСС/. США и европейские участники ядерной сделки с Ираном добиваются получения Вашингтоном статуса наблюдателя на переговорах в Вене, что позволит американцам участвовать в общих дискуссиях без обязательств по выполнению соглашения. Об этом сообщил ТАСС в пятницу западный дипломатический источник.

"Формат участия США в качестве наблюдателя рассматривается наряду с другими возможностями для организации прямых дискуссий", - сказал собеседник агентства.

С 6 по 9 апреля в Вене прошли очные встречи членов Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по иранской ядерной сделке. Прямых контактов между США, ранее вышедшими из соглашения, но направившими своих представителей в Вену, и Ираном при этом не было: против них выступили представители иранской стороны.

Переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся в Вене 12 апреля. Президент США Джо Байден еще во время предвыборной кампании неоднократно заявлял о намерении вернуться в состав участников договоренности с Ираном.