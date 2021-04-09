Байден создает комиссию по изучению вопроса увеличения числа членов Верховного суда

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал в пятницу указ о создании комиссии по изучению возможности реформировать Верховный суд страны, в том числе увеличить числа его членов. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

В комиссию, которую американский лидер пообещал создать еще во время избирательной кампании в прошлом году, войдут 36 представителей как Демократической партии, так и Республиканской. Среди них будут профессора права, эксперты в области конституционного права, а также бывшие судьи. На протяжении полугода они будут изучать вопросы, связанные с реформированием высшего судебного органа страны. Комиссия будет проводить публичные слушания.

Однопартийцы главы Белого дома, придерживающиеся прогрессивных взглядов, настаивают на увеличении числа членов Верховного суда. Шесть из девяти членов суда придерживаются консервативных взглядов, что может помешать правящей Демократической партии реализовывать свою повестку. Сам Байден до сих пор не дал окончательный ответ, поддерживает ли он увеличение числа членов суда.

О Верховном суде

Верховный суд США - высшая судебная инстанция страны. Его юрисдикция определена конституцией и политико-правовыми прецедентами. Обычно суд действует как апелляционный (проверяет еще не вступившие в силу постановления нижестоящих судов), но иногда выполняет и функции кассации (проверяет уже вступившие в силу решения). Верховный суд является высшим национальным арбитром, имеющим право утверждать, корректировать или отменять постановления федеральных судов низших инстанций и решения всех прочих институтов федеральной, штатной и муниципальной власти.

Судьи занимают пост пожизненно, но могут досрочно прекратить полномочия либо после добровольной отставки, либо в результате импичмента за совершенные правонарушения. Считается, что эти кадровые назначения - самая долгосрочная и важная часть внутриполитического наследия главы государства. Поэтому президенты стараются не упустить возможность назначить своих сторонников на вакантные места, а при их утверждении в Сенате Конгресса США идет ожесточенная борьба между партиями, иногда законодатели намеренно затягивают решение, чтобы помешать назначению. За время своего президентства Дональду Трампу удалось провести через Сенат три кандидатуры и создать таким образом в суде консервативное большинство на годы вперед (сейчас соотношение консервативно и либерально настроенных судей - 6:3).