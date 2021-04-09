Комитет по этике Палаты представителей США расследует обвинения против конгрессмена Гетца

ТАСС, 9 апреля. Комитет по этике Палаты представителей Конгресса США в пятницу заявил о начале расследования в отношении члена юридического комитета палаты Мэтта Гетца (республиканец от штата Флорида), которого подозревают в связях с несовершеннолетней. Об этом со ссылкой на заявление комитета сообщило агентство Reuters.

По его данным, комитет был оповещен, что Гетц мог совершать неправомерные сексуальные действия, а также быть связан с незаконным использованием наркотических средств, присвоением себе денежных средств и получением взяток.

Конгрессмен входил в число законодателей-республиканцев, которые наиболее активно поддерживали экс-президента США Дональда Трампа. В конце марта газета The New York Times сообщила, что Министерство юстиции США проводит расследование в отношении Гетца. По сведениям издания, его подозревают во вступлении в 2019 году в связь с девушкой, которой тогда было 17 лет. Конгрессмен это отрицает.

По словам источников газеты, за несколько недель до ухода Трампа с поста президента США Гетц обращался к сотрудникам Белого дома с просьбой. Законодатель якобы рассчитывал, что он и еще два человека, личности которых не разглашаются, будут помилованы Трампом "в предварительном порядке" за "любые преступления, которые они могли совершить". Гетц якобы заявлял, что может подвергнуться нападкам со стороны демократов.