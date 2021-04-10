В ЦИК Киргизии не считают, что при изменении конституции нужны новые выборы президента

БИШКЕК, 10 апреля. /ТАСС/. Потенциальное внесение изменений в конституцию Киргизии, которое может последовать по итогам референдума 11 апреля, не сделает необходимыми новые выборы президента страны. Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил член Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике Кайрат Осмоналиев.

"Я считаю, что поскольку название института президентства не меняется [новые выборы главы государства не потребуются]. Да, добавляются определенные дополнительные функции, но в целом юридическая природа и название не меняются. Поскольку он (президент Киргизии Садыр Жапаров - прим. ТАСС) избран на шесть лет, он эти шесть лет доработает, но, по новой конституции, у него появляется возможность второй раз баллотироваться", - сказал Осмоналиев.

Он также отметил, что выборы нового парламента должны состояться осенью - в октябре-ноябре.

Досрочные президентские выборы президента прошли в Киргизии 10 января, победу на них одержал Садыр Жапаров, набрав 79,2% голосов избирателей.

11 апреля на территории Киргизии, в которой зарегистрировано 3,6 млн избирателей, состоятся референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти. Предлагаемые изменения в основной закон предусматривают значительное усиление полномочий президента, а также сокращение числа депутатов высшего законодательного органа. Изменения в основной закон были разработаны членами конституционного совещания.

В день голосования на территории Киргизии будут открыты 2 483 избирательных участка и еще 48 за рубежом. Референдум будет признан состоявшимся, если на нем проголосуют 30% внесенных в списки избирателей граждан. В отношении выборов порога явки не существует. На участках 11 апреля гражданам будут выданы два бюллетеня - для участия в выборах и для участия в референдуме.