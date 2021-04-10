ЦИК Киргизии получил 154 сигнала о нарушениях перед местными выборами и референдумом

БИШКЕК, 10 апреля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) Киргизии получила 154 сигнала о нарушениях в преддверии местных выборов и референдума об изменении конституции страны. Об этом в субботу на брифинге заявила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

"Все сигналы, в том числе поступающие в правоохранительные органы и поступающие в комиссии по всем каналам - в мессенджерах, по телефону, в виде официальных жалоб, они все фиксируются в нашем реестре обращений и жалоб. Сейчас за период кампании на сегодняшний день поступило всего 154 сигнала, 81 из них зарегистрирован, по остальным даны уже ответы, поскольку они касались, допустим, неточности списков избирателей. По 81 информации сейчас ведется работа вместе с правоохранителями", - сказала Шайлдабекова.

Глава ЦИК обратила внимание на то, что с 2020 года в Киргизии существует дифференциация по степени серьезности нарушений. Раньше кандидат мог быть снят с выборов за неоднократные даже незначительные нарушения избирательного законодательства, теперь, в случае если нарушения не были серьезными, ему может быть просто выписан штраф, пояснила она.

11 апреля на территории Киргизии, в которой зарегистрировано 3,6 млн избирателей, состоятся референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти. Предлагаемые изменения в основной закон предусматривают значительное усиление полномочий президента, а также сокращение числа депутатов высшего законодательного органа. Изменения в основной закон были разработаны членами конституционного совещания.

В день голосования на территории Киргизии будут открыты 2 483 избирательных участка и еще 48 за рубежом. Референдум будет признан состоявшимся, если в ходе его проведения проголосуют 30% внесенных в списки избирателей граждан. В отношении выборов порога явки не существует. На участках 11 апреля гражданам будут выданы два бюллетеня - для участия в выборах и для участия в референдуме.