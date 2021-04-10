В Натанзе запустили цех по производству улучшенных центрифуг

ТЕГЕРАН, 10 апреля. /ТАСС/. Новый цех по производству усовершенствованных центрифуг введен в эксплуатацию на иранском ядерном объекте в Натанзе. Об этом сообщает в субботу агентство Fars.

Также отмечается, что в Натанзе началась закачка газа в центрифуги нового поколения. При этом не уточняется, о каких моделях центрифуг идет речь. Кроме того, агентство подтвердило ранее озвученную информацию, что иранские власти приступили к испытаниям центрифуг IR-9.

В свою очередь иранский портал Jame Jam сообщает, что новый цех в Натанзе предназначен для серийного производства центрифуг IR-5 и IR-6.

Иран на протяжении многих лет работает над созданием новых и модернизацией существующих центрифуг для обогащения урана. В ответ на односторонний выход США из ядерной сделки Тегеран начал задействовать усовершенствованные центрифуги на своих ядерных объектах. Так, 1 апреля Иран приступил к обогащению урана на подземном заводе в Натанзе с помощью четвертого каскада центрифуг класса IR-2m.

По сообщениям иранских властей, на сегодняшний момент Тегеран разработал 15 видов центрифуг. В основном обогащение осуществляется при помощи моделей IR-1, IR-2m и IR-4. При этом по условиям ядерной сделки Иран может обогащать уран только на центрифугах IR-1.