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Король Норвегии выздоровел после операции на колене

Харальд V несколько месяцев находился на больничном

ХЕЛЬСИНКИ, 10 апреля. /ТАСС/. Король Норвегии Харальд V, которые в последние несколько месяцев находился на больничном после операции на колене, выздоровел и готов приступить к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщил в субботу норвежский королевский дворец.

"Король Харальд выздоровел после операции на колене, проведенной в конце января. Он вновь приступит к исполнению своих конституционных обязанностей с понедельника, 12 апреля", - приводит сообщение дворца Норвежское телеграфное бюро.

Короля госпитализировали 29 января и на следующий день прооперировали.

За последние полтора года Харальда V несколько раз госпитализировали по разным причинам, в том числе из-за проблем с дыханием и операции на сердце. Королю 84 года, он вступил на престол в 1991 году.

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