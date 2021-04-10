В беспорядках в Северной Ирландии пострадали 14 полицейских

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. В результате новых беспорядков в Белфасте постадали 14 полицейских. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу полицией этой административно-политической части Соединенного Королевства.

По информации правоохранителей, нарушения общественного порядка были зафиксированы в различных частях города, в том числе на улице Норс-квин стрит, а продолжались они примерно с 17:00 (19:00 мск) пятницы до 01:00 (03:00 мск) субботы. "В результате беспорядков на Норс-квин стрит 14 полицейских получили ранения, а общее число раненых полицейских достигло 88", - отмечается в коммюнике.

Сообщается, что демонстранты кидали в сотрудников правоохранительных органов бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, черепицу. Они попытались угнать несколько автомобилей. В одном случае демонстрантам это удалось, и тогда они подожгли машину и запустили ее в сторону полицейских. Три 14-летних подростка были задержаны в связи с беспорядками и, после того как их данные были занесены в систему, отпущены.

Волнения не утихают с прошлой недели в районах, где преимущественно проживают лоялисты, выступающие за более тесные связи региона с Лондоном. В среду манифестанты забросали бутылками с зажигательной смесью автобус, после чего он сгорел. По оценкам полиции, такого размаха насилия в Северной Ирландии не наблюдалось за многие годы.

Причиной беспорядков стало недовольство отказом прокуратуры Северной Ирландии возбуждать дело в отношении членов национал-республиканской партии "Шинн фейн" за нарушение ограничений, введенных из-за коронавируса. В июне прошлого года около 2 тыс. человек включая вице-президента "Шинн фейн" и замглавы первого министра Северной Ирландии Мишель О'Нил посетили похороны бывшего участника так называемой Временной ирландской республиканской армии Бобби Стори, боровшегося за отделение региона от Соединенного Королевства. При этом согласно действовавшим правилам, на похороны не могло прийти более 30 человек.

Кроме того, протестующие недовольны условиями протокола по Северной Ирландии в рамках сделки о Brexit между Лондоном и Брюсселем. Согласно этому документу, при транспортировке товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства проводятся контрольные процедуры. Это сделано для того, чтобы гарантировать прозрачность границы между Северной Ирландией и состоящей в Евросоюзе Республикой Ирландия и таким образом сохранить Белфастское соглашение, заключенное 23 года назад и положившее конец многолетнему кровопролитному конфликту между католиками-националистами и протестантами-лоялистами. По мнению последних, этот протокол грозит в перспективе ростом республиканских настроений в северной части острова.