Индия предложила Белоруссии использовать свои вакцины от коронавируса

МИНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Индии предложили Белоруссии использовать свои вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом белорусский министр иностранных дел Владимир Макей рассказал в субботу в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале " Беларусь-1 ".

"Индия разработала уже две вакцины. Предложила и нам использовать их для вакцинации нашего населения", - сообщил глава МИД Белоруссии, говоря о борьбе с пандемией. Макей напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг встретился с послом Индии в Минске Сангитой Бахадур. Говоря об этой встрече, глава МИД сообщил об имеющейся договоренности об активизации сотрудничества Белоруссии и Индии в сфере здравоохранения, в том числе в сфере борьбы с пандемией.

"Сотрудничество с Индией представляет собой хороший пример равноправного, достойного взаимодействия, несмотря на разный вес наших государств. У нас есть масса проектов практически во всех сферах и областях, в которых заинтересованы обе стороны. Реализуется ряд проектов в фармацевтической сфере с участием индийских компаний. Мы реализуем там совместные проекты в горнодобывающей сфере, поставляем нашу технику. Работаем и в сфере IT-технологий, сфере образования", - сказал в интервью Макей.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V", в конце декабря прошлого года им начали прививать медработников, с середины марта вакцинация стала доступной для педагогов и соцработников. По данным белорусского Минздрава, первая промышленная партия вакцины "Спутник V" будет выпущена в стране в середине апреля, а к осени рассчитывают привить 4 млн человек. В середине марта в Белоруссии также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm.

Прививки от коронавируса в Индии делаются производимой в этой стране вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакциной Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech.