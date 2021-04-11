СМИ: в Республике Чад начались президентские выборы

ПРЕТОРИЯ, 11 апреля. /ТАСС/. Президентские выборы начались в воскресенье в Республике Чад, по всей стране открылись избирательные участки. Об этом сообщила радиостанция Dja FM, вещающая из столицы Нджамены.

Голосование проходит в спокойной обстановке. 9 апреля министерство внутренних дел Чада объявило о раскрытии заговора с целью покушения на политиков и нападений на избирателей, несколько человек арестованы, отмечает радиостанция.

В борьбе за президентский пост участвуют семь кандидатов, включая действующего главу государства Идрисса Деби Итно, который находится у власти уже более 30 лет. На заключительном митинге своей избирательной кампании в Нджамене 68-летний глава государства призвал граждан страны проявить активность в день голосования. "Проснитесь пораньше в воскресенье и идите массово голосовать", - заявил он. Идрисс Деби Итно также призвал всех думать о будущем. "Никто не должен терять надежды, в первую очередь молодые люди, - подчеркнул президент. - Мы будем работать вместе в интересах Чада". Число зарегистрированных избирателей составляет почти 7,4 млн.

Главный претендент на победу

Для Идрисса Деби Итно выборы - шестые по счету, на всех предыдущих он неизменно побеждал после того, как пришел в конце 1990 года к власти в результате государственного переворота, свергнув Хиссена Хабре. В 2018 году парламент Чада принял новую конституцию, которая укрепила президентскую власть, но одновременно ограничила для политиков двумя шестилетними сроками нахождение на посту главы государства. Новая конституция позволяет Идриссу Деби Итно занимать президентское кресло до 2033 при условии победы на выборах - предыдущие сроки ему не засчитываются.

Глава государства был избран 6 февраля кандидатом в президенты правящей партией "Патриотическое движение спасения". Ему противостоят шесть кандидатов. Впервые в истории страны за пост президента борется женщина - Лиди Бассамда. Газета Journal du Tchad отметает, что действующий президент рассматривается как безоговорочный фаворит на победу, так как оппозиция не смогла выставить единого кандидата. Три оппозиционных политика, которые были допущены к выборам в качестве кандидатов, объявили о бойкоте голосования. Journal du Tchad замечает, что составить конкуренцию главе государства могут два кандидата - бывший премьер-министр страны Альбер Пахими Падаке и представитель оппозиции и лидер парламентской партии "Союз за обновление и демократию" Ромадумнгар Ниалбе Феликс.

Конституционный суд должен объявить результаты первого тура до середины мая. Если никто из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов, то 23 мая состоится второй тур голосования.

Бедность и терроризм

Чад, где проживают 16,4 млн человек, является одним из самых бедных государств Африки. При этом Чад входит в тройку наиболее молодых государств Африки, средний возраст жителей страны составляет 16,6 года.

Основой национальной экономики является сельскохозяйственный сектор. С 2003 года Чад добывает и экспортирует нефть. По данным Всемирного банка, 42% населения страны живет за чертой бедности с доходами ниже $1,9 в день. Наряду с бедностью страна сталкивается с проблемой международного терроризма.

В районе озера Чад действуют боевики группировки "Исламского государства в Западной Африке" (ISWAP, структуры запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ). Она возникла весной 2015 года при расколе созданной в соседней Нигерии террористической организации "Боко харам". Основные опорные базы ISWAP расположены в южных и юго-западных районах озера Чад, где сходятся границы Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера.

Президент Чада Идрисс Деби Итно лично руководит борьбой с террористами. В минувшем августе парламент страны присвоил ему звание фельдмаршала за успехи в разгроме весной 2020 года в ходе крупнейшей операции на юго-западе Чада отрядов ISWAP и "Боко харам".