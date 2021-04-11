Штайнмайер призвал больше внимания уделять памяти советских военнопленных

БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Советские военнопленные слишком долгое время были "забытой группой жертв" нацистов, их памяти нужно уделять больше внимания, особенно в преддверии 80-летней годовщины нападения фашистской Германии на СССР. Об этом заявил в воскресенье президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по случаю 76-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Бухенвальд.

"Советские военнопленные и угнанные на принудительные работы русские, белорусы и украинцы были самой большой группой в концлагере Бухенвальд. Псевдонаучная расовая доктрина национал-социалистов не предусматривала для них места в человеческом обществе, они были обречены на уничтожение", - указал глава германского государства. "В этом году отмечается 80 лет со дня нападения германского вермахта на Советский Союз, - отметил Штайнмайер. - Эта дата, 22 июня 1941 года, имела непосредственные последствия для концлагеря Бухенвальд". Он пояснил, что с советскими военнопленными в концлагерь попала "новая группа жертв".

Президент ФРГ напомнил, что в войне на уничтожение против СССР взятых в плен на фронте советских комиссаров, коммунистов и евреев нацисты немедленно расстреливали на месте, "однако и среди военнопленных в лагерях на германской территории гестапо постоянно продолжало искать подозрительных лиц". "Тот, кого вермахт выдавал формированиям СС, терял статус военнопленного и был обречен на гибель в ближайшем концлагере", - подчеркнул Штайнмайер.

"Восемь тысяч так называемых подозрительных лиц, советские офицеры и евреи, были убиты только в Бухенвальде. Советские военнопленные слишком долго были забытой группой жертв, поэтому правильно, если мы - особенно в этот год - уделим им больше внимания", - заявил президент. Он призвал не забывать преступлений, совершенных в Бухенвальде. "Ведь тот, кто больше не помнит того, что произошло, забыл и о том, что может произойти", - предупредил глава германского государства.

Штайнмайер отметил, что Бухенвальд является олицетворением всего варварства нацистов, агрессивного национализма, диктатуры и угнетения, а также националистического образа мышления. "Да, именно диктатура, национал-социалистическое правление были ответственны за ужасные преступления и геноцид. Но именно люди, немцы, причиняли страдания другим людям", - подчеркнул президент Германии.

В период с 1937 по 1945 год через Бухенвальд, располагавшийся близ германского города Веймар (федеральная земля Тюрингия), прошли около 250 тыс. человек со всей Европы, из них более 56 тыс. были убиты, погибли от голода и лишений, были замучены в результате жестоких медицинских экспериментов нацистов. 11 апреля 1945 года в Бухенвальде началось вооруженное восстание, в ходе которого заключенные обезоружили и захватили в плен охранников. 13 апреля в лагерь вошли американские войска. Каждый год 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он был учрежден именно в память о восстании в Бухенвальде.