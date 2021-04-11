Израиль намерен тесно работать с США, чтобы сделка с Ираном защищала его

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апреля. /ТАСС/. Израиль будет работать в тесном контакте с США для того, чтобы соглашение с Ираном предотвратило гонку вооружений в регионе и обеспечило защиту еврейского государства. Об этом заявил в воскресенье израильский министр обороны Бени Ганц на совместной с американским коллегой Ллойдом Остином пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Мы будем тесно работать с нашими американскими союзниками, добиваясь того, чтобы любое новое соглашение с Ираном обеспечивало жизненно важные интересы [стран] мира, США, предупреждало опасную гонку вооружений в регионе, а также защищало Государство Израиль", - сказал он.