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Выход США из ядерной сделки с Ираном

Израиль намерен тесно работать с США, чтобы сделка с Ираном защищала его

Министр обороны Израиля Бени Ганц EPA-EFE/ABIR SULTAN
Описание
Министр обороны Израиля Бени Ганц
© EPA-EFE/ABIR SULTAN

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апреля. /ТАСС/. Израиль будет работать в тесном контакте с США для того, чтобы соглашение с Ираном предотвратило гонку вооружений в регионе и обеспечило защиту еврейского государства. Об этом заявил в воскресенье израильский министр обороны Бени Ганц на совместной с американским коллегой Ллойдом Остином пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Мы будем тесно работать с нашими американскими союзниками, добиваясь того, чтобы любое новое соглашение с Ираном обеспечивало жизненно важные интересы [стран] мира, США, предупреждало опасную гонку вооружений в регионе, а также защищало Государство Израиль", - сказал он.

Теги
СШАИранИзраильВыход США из ядерной сделки с Ираном
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