В Эквадоре начался второй тур президентских выборов

БОГОТА, 11 апреля. /ТАСС/. Голосование во втором туре президентских выборов началось в воскресенье в Эквадоре. Участки открылись в 07:00 по местному времени (15:00 мск) и будут работать до 17:00 (01:00 мск понедельника).

На высший государственный пост претендуют Андрес Араус, представляющий левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", и экс-банкир Гильермо Лассо от правоцентристского "Движения КРЕО". В первом туре за Арауса проголосовали 32,72% избирателей, за Лассо - 19,74%.

Результаты опросов общественного мнения свидетельствуют о том, что ни один из кандидатов не является явным фаворитом во втором туре. В середине марта компания Cedatos обнародовала итоги социологического исследования, согласно которому победу во втором туре должен одержать Араус с 52,5% голосов. Однако опрос, проведенный две недели спустя, показал преимущество Лассо: 52% голосов против 48% у его соперника.

Позиции кандидатов не совпадают в вопросах не только внутренней, но и внешней политики. Несмотря на то, что оба претендента признают важность сохранения дружественных отношений с Вашингтоном, представитель "Союза ради надежды" является сторонником многовекторной политики. В частности, он выступает за возвращение Эквадора в Союз южноамериканских наций, который республика покинула в 2019 году, а также за развитие отношений с Европой, Китаем и Россией. Кандидат от "Движения КРЕО" не скрывает своих проамериканских настроений.

Во втором туре власти Эквадора не стали разделять день голосование на две смены, как это было сделано 7 февраля из-за пандемии коронавируса. Волеизъявление является обязательным для граждан в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающих в стране.