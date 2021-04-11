Явка на выборах в Киргизии превысила 30%

БИШКЕК, 11 апреля. /ТАСС/. Явка избирателей на референдуме по изменению конституции Киргизии и на местных выборах по состоянию на 18:00 (15:00 мск) составила 29,44% и 30,89% соответственно. Об этом сообщается на информационном портале ЦИК республики.

За восемь часов в референдуме принял участие 1 061 591 избиратель, на местных выборах - 1 024 891.

Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 30% избирателей. Президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Улукбек Марипов и спикер парламента Талант Мамытов уже проголосовали на участках. Политики призвали сограждан принять активное участие в волеизъявлении.

В Киргизии, где зарегистрировано 3,6 млн избирателей, в воскресенье, помимо референдума, проходят и выборы в местные органы власти в ряде населенных пунктов. На 7 560 мандатов в 420 городских и сельских советах претендуют 18 772 кандидата. Голосование завершится в 20:00 по местному времени (17:00 мск). Предлагаемые изменения основного закона, которые были разработаны членами конституционного совещания, предусматривают значительное расширение полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. Глава государства в случае положительного результата голосования получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров.