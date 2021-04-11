В Киргизии завершились выборы в местные органы власти и референдум

БИШКЕК, 11 апреля. /ТАСС/. Голосование на референдуме по внесению поправок в конституцию и выборах в местные органы власти завершилось в воскресенье в Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК).

"В 20 часов вечера (17:00 мск) закрылись 2 483 избирательных участка, которые работали сегодня с восьми часов утра (05:00 мск)", - заявил представитель Центризбиркома. По его данным, в голосовании приняли участие около 30% от внесенных в списки избирателей граждан, однако информация с участков продолжает поступать в Бишкек, поэтому цифры будут меняться. "Традиционно в день голосования наибольшая активность наблюдалась в сельской местности. В городах, особенно в Бишкеке, она была ниже", - отметили в ЦИК.

За время работы избирательных участков в Центризбирком поступило около 40 сигналов о нарушениях во время проведения голосования. По всем из них были проведены соответствующие проверки, часть этих дел уже направлена в суды. По информации МВД республики, день выборов и референдума в Киргизии прошел в спокойной обстановке. За ходом голосования следили более 180 международных наблюдателей из 31 государства, в том числе России.

Как пояснила глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова, предварительные результаты голосования станут известны в течение часа после его завершения. По ее словам, это стало возможным благодаря применению электронных избирательных урн, которые сразу же после закрытия участков передают итоговые данные на центральный сервер ЦИК. "В течение часа поступают обычно сведения с 84% участков", - пояснила Шайлдабекова. Официальные итоги по закону должны быть объявлены ЦИК в течение 20 дней после ручного пересчета голосов избирателей.

11 апреля на территории Киргизии, в которой зарегистрировано 3,6 млн избирателей, состоялись референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти. Предлагаемые изменения основного закона, которые были разработаны членами конституционного совещания, предусматривают значительное усиление полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. Глава государства в случае положительного результата голосования получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров.

В ходе выборов на 7 560 мандатов в 420 городских и сельских кенешах (советах) претендуют 18 772 кандидата. 63 из них были зарегистрированы политическими партиями, остальные - самовыдвиженцы.