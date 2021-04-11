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Кандидаты на пост президента Эквадора проголосовали во втором туре выборов

Избранный президент вступит в должность 24 мая

БОГОТА, 11 апреля. /ТАСС/. Кандидаты на пост президента Эквадора - представитель левоцентристской коалиции "Союз ради надежды" Андрес Араус и лидер правоцентристского "Движения КРЕО", экс-банкир Гильермо Лассо - проголосовали в воскресенье в рамках второго тура выборов главы государства. Об этом сообщила газета El Comercio.

По ее данным, Араус проголосовал в воскресенье утром в одной из школ, которая расположена на юге Кито. Лассо, в свою очередь, посетил избирательный участок в городе Гуаякиль (административный центр западной провинции Гуаяс).

Избранный президент вступит в должность 24 мая. Его мандат рассчитан на четыре года.

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Эквадор
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