Пресс-секретарь Зеленского заявила, что у Киева нет планов по наступлению в Донбассе

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Украина не намерена начинать наступление в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

"Украина не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми", - сказала она в эфире телеканала "Дом", вещающего на неподконтрольные Киеву территории. При этом Мендель подчеркнула, что только переговоры могут привести к миру. "Именно поэтому мы добиваемся переговоров "нормандского формата" [Германия, Россия, Украина и Франция] и будем двигаться к миру всему возможными дипломатическими способами", - добавила она. По словам Мендель, "оценивать ситуацию нужно трезво, поддаваться панике и усугублять обстановку - это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы".

Пресс-секретарь Зеленского также сообщила, что с июля 2020 года за полгода действия договоренностей о прекращении огня на линии фронта погибли пять украинцев. "А с начала этого года - 26 украинских военных. Эта печальная статистика показывает, что пускай хоть хрупкий, но все же баланс был нарушен", - отметила она. Мендель подчеркнула, что стойкое убеждение команды президента Украины в том, что к миру должны вести только переговоры.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной стало невыполнение Киевом июльских договоренностей.