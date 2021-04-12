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СК Белоруссии объявил в розыск двух руководителей фондов по финансированию протестов

Речь идет о сооснователях организаций BY_help и BySol Алексее Леончике и Андрее Стрижаке

МИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Белоруссия объявила в межгосударственный розыск сооснователей организаций BY_help и BySol Алексея Леончика и Андрея Стрижака, которые обвиняются в финансировании экстремистского формирования и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщили в понедельник в Следственном комитете (СК) Белоруссии.

"УСК по городу Минску в отношении граждан Республики Беларусь А. Стрижака и А. Леончика вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по всем вышеуказанным преступлениям. Они объявлены в межгосударственный розыск", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

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