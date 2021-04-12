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Берлинское отделение ХДС поддержало кандидатуру Зёдера как кандидата в канцлеры

Выборы в парламент, по итогам которых определят правящую коалицию, пройдут 26 сентября

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Берлинское отделение Христианско-демократического союза (ХДС) поддержало кандидатуру премьера Баварии Маркуса Зёдера в качестве кандидата в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС. Об этом говорится в заявлении президиума берлинского отделения ХДС, которое распространено в понедельник.

"Президиум берлинского отделения ХДС поддерживает кандидатуру Маркуса Зёдера", - говорится в пресс-релизе.

Выборы в парламент, по итогам которых будет определена правящая коалиция, пройдут 26 сентября 2021 года. Кроме Зёдера партийный список ХДС может возглавить председатель этой партии Армин Лашет.

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