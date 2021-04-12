СМИ: иранский чиновник пострадал на объекте в Натанзе, упав в вентиляционную шахту

ТЕГЕРАН, 12 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди пострадал в ходе посещения ядерного объекта в Натанзе в результате падения в вентиляционное отверстие с высоты около семи метров. Об этом он рассказал в понедельник в интервью агентству Mehr.

"После инцидента, который произошел в Натанзе, мы отправились на осмотр [объекта]", - сказал он. По словам чиновника, на месте происшествия "было рассыпано большое количество [обломков из] алюминия", закрывших отверстие вентиляционной шахты глубиной около семи метров. "Моя нога провалилась <...>, и я упал [в отверстие]". Камальванди добавил, что у него сломана нога и повреждена голова.

Агентство IRNA со ссылкой на лечащего врача чиновника уточнило, что Камальванди перенес небольшую операцию на ноге и будет завтра выписан из больницы.

В воскресенье телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что официальный представитель ОАЭИ пострадал в ходе посещения ядерного объекта в Натанзе, куда он отправился для осмотра места аварии в распределительной электросети.

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал аварию в Натанзе "проявлением ядерного терроризма". Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что инцидент произошел в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к происшествию заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.