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ОЗХО считает, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Серакиб в 2018 году

По данным группы по расследованию и идентификации организации, в результате атаки никто не погиб
Штаб-квартира ОЗХО EPA-EFE/KOEN VAN WEEL
Описание
Штаб-квартира ОЗХО
© EPA-EFE/KOEN VAN WEEL

ГААГА, 12 апреля. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) считает, что ВВС Сирии сбросили в феврале 2018 года бомбу с хлором на удерживаемый боевиками город Серакиб в провинции Идлиб. Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник доклад группы по расследованию и идентификации организации (ГРИ).

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Как утверждают авторы документа, "имеются разумные основания полагать, что 4 февраля 2018 года вертолет ВВС Сирии <...> нанес удар по восточной части города Серакиб, сбросив по крайне мере один баллон с хлором". "Этот баллон взорвался и рассеял хлор над большой территорией, в результате чего пострадало 12 человек", - говорится в докладе. По данным ГРИ, никто не погиб, однако у людей наблюдались симптомы отравления химическим веществом, такие как тошнота, раздражение слизистой оболочки глаз, затруднение дыхания, кашель и хрип.

В ОЗХО настаивали, что сделанные выводы основываются на различных доказательствах, в том числе интервью с людьми, находившимися в районе инцидента, анализах образцов почвы, медицинских данных, спутниковых изображениях. Кроме того, эксперты использовали в своей работе доклад Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии.

Это второй доклад ГРИ. Первый доклад был опубликован 8 апреля 2020 года, в нем утверждается, что ВВС Сирии несут ответственность за три инцидента, имевших место в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс в марте 2017 года.

Решение о создании ГРИ, имеющей право определять виновных в применении химического оружия, было принято ОЗХО в 2018 году. Россия вместе с рядом других стран выступала категорически против этого решения, поскольку создание такой группы не предусмотрено Конвенцией о запрещении химоружия, а наделение организации обвинительными функциями является вторжением в сферу исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН.

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