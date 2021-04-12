В центре Бишкека перед зданием ЦИК проходит митинг недовольных результатами выборов

БИШКЕК, 12 апреля. /ТАСС/. Сторонники партий, не прошедших в местные советы по итогам состоявшихся в воскресенье выборов, в Бишкеке перед зданием ЦИК проводят митинг за отмену результатов голосования, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Перед зданием ЦИК собралось около 50 человек. Многие из них держат в руках флаги с коммунистической символикой, также видны флаги партии "Демократическое движение Кыргызстана" (ДДК) и "Кыргызской социалистической партии". Участники акции протеста требуют отмены результатов голосования. Кроме того, они выступают за то, чтобы в случае отмены итогов выборов партии, которые будут уличены в нарушениях, не имели права участвовать в новых выборах.

Митинг проходит мирно. В районе демонстрации также находятся несколько сотрудников милиции, которые наблюдают за происходящим.

В воскресенье, 11 апреля, в Киргизии, где зарегистрированы 3,6 млн избирателей, состоялся референдум о внесении поправок в конституцию. Участие в нем, по последним данным, приняли чуть более 37% граждан, около 79% из которых одобрили изменения основного закона. На данный момент обработаны сведения с 98% из почти 2,5 тыс. участков.

Разработанные членами конституционного совещания поправки предусматривают значительное расширение полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. В частности, глава государства теперь получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Фактически Киргизия от президентско-парламентской формы правления переходит к президентской модели.

Одновременно с референдумом в Киргизии состоялись выборы депутатов 420 городских и сельских кенешей (советов).