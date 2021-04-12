Президент Чехии поручил лидеру социал-демократов временно исполнять обязанности главы МИД

ПРАГА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан поручил в понедельник лидеру Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), первому вице-премьеру и главе МВД Яну Гамачеку временно исполнять обязанности министра иностранных дел республики. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь хозяина Пражского града Иржи Овчачек.

"Президент республики по предложению главы правительства поручил [первому] вице-премьеру и министру внутренних дел Яну Гамачеку [временно] руководить министерством иностранных дел", - отметил Овчачек.

В свою очередь Ян Гамачек сообщил, что новым главой МИД в ближайшее время станет действующий министр культуры страны Лубомир Заоралек. "Так как кандидат ЧСДП на пост министра иностранных дел Лубомир Заоралек хочет завершить ряд значительных проектов в министерстве культуры, которым руководит, я буду временно возглавлять МИД, - отметил Гамачек. - В данном случае, думаю, речь идет [о замещении главы МИД] о нескольких днях, а не неделях".

Президент Чехии, критиковавший деятельность теперь уже бывшего главы МИД Томаша Петржичека, в частности, за его противодействие привлечению к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" (юго-восток республики) максимального числа иностранных компаний и негативное отношение к возможности применения в стране незарегистрированных в Евросоюзе вакцин против коронавируса, не высказал возражений относительно планов, изложенных Гамачеком.

Первый вице-премьер также высказался за необходимость достижения Чехией предварительной договоренности с РФ о покупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Договор о приобретении препарата, по его словам, должен вступить в силу после регистрации "Спутника V" в Европейском агентстве лекарственных средств. Гамачек выразил готовность отправиться в Москву для переговоров по данному вопросу. Он сможет посетить российскую столицу в качестве главы чешской дипломатии.

Минкультуры возглавит Ян Бирке

Петржичек ранее в понедельник проинформировал журналистов о своей предстоящей отставке. Решение ЧСДП отстранить его от министерской должности он назвал "чисто политическим".

Заоралек, который вскоре возглавит МИД, уже руководил этим ведомством с 2014 год по 2017 год. Минкультуры Чехии вместо него возглавит мэр города Наход (Северная Чехия), депутат нижней палаты парламента республики от ЧСДП Ян Бирке.