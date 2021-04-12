{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Президент Чехии поручил лидеру социал-демократов временно исполнять обязанности главы МИД

В свою очередь Ян Гамачек сообщил, что новым главой МИД в ближайшее время станет действующий министр культуры страны Лубомир Заоралек

ПРАГА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан поручил в понедельник лидеру Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), первому вице-премьеру и главе МВД Яну Гамачеку временно исполнять обязанности министра иностранных дел республики. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь хозяина Пражского града Иржи Овчачек.

"Президент республики по предложению главы правительства поручил [первому] вице-премьеру и министру внутренних дел Яну Гамачеку [временно] руководить министерством иностранных дел", - отметил Овчачек.

В свою очередь Ян Гамачек сообщил, что новым главой МИД в ближайшее время станет действующий министр культуры страны Лубомир Заоралек. "Так как кандидат ЧСДП на пост министра иностранных дел Лубомир Заоралек хочет завершить ряд значительных проектов в министерстве культуры, которым руководит, я буду временно возглавлять МИД, - отметил Гамачек. - В данном случае, думаю, речь идет [о замещении главы МИД] о нескольких днях, а не неделях".

Президент Чехии, критиковавший деятельность теперь уже бывшего главы МИД Томаша Петржичека, в частности, за его противодействие привлечению к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" (юго-восток республики) максимального числа иностранных компаний и негативное отношение к возможности применения в стране незарегистрированных в Евросоюзе вакцин против коронавируса, не высказал возражений относительно планов, изложенных Гамачеком.

Первый вице-премьер также высказался за необходимость достижения Чехией предварительной договоренности с РФ о покупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Договор о приобретении препарата, по его словам, должен вступить в силу после регистрации "Спутника V" в Европейском агентстве лекарственных средств. Гамачек выразил готовность отправиться в Москву для переговоров по данному вопросу. Он сможет посетить российскую столицу в качестве главы чешской дипломатии.

Минкультуры возглавит Ян Бирке

Петржичек ранее в понедельник проинформировал журналистов о своей предстоящей отставке. Решение ЧСДП отстранить его от министерской должности он назвал "чисто политическим".

Заоралек, который вскоре возглавит МИД, уже руководил этим ведомством с 2014 год по 2017 год. Минкультуры Чехии вместо него возглавит мэр города Наход (Северная Чехия), депутат нижней палаты парламента республики от ЧСДП Ян Бирке.

Теги
Земан, МилошЧехия
Взрыв на ядерном объекте в Натанзе
WP: США заявили, что не имеют отношения к аварии на объекте в Натанзе
Ранее иранская сторона сообщила, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети
Читать полностью