Госдеп заявил, что в ходе визита в Брюссель Блинкен подтвердит приверженность США НАТО

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего 13-15 апреля визита в Брюссель намерен подтвердить стремление своей страны к укреплению сотрудничества с НАТО. Об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Госсекретарь воспользуется этой возможностью для того, чтобы подтвердить приверженность США трансатлантическому альянсу как важному партнерству в достижении наших совместных целей", - говорится в распространенном заявлении Прайса.

Представитель Госдепартамента подтвердил появившиеся ранее сообщения о том, что в Брюсселе Блинкен присоединится к находящемуся в зарубежном турне министру обороны США Ллойду Остину, с которым они совместно проведут консультации с союзниками по НАТО и партнерами "по широкому кругу важных вопросов, представляющих взаимный интерес".

"Отдельно госсекретарь Блинкен проведет двусторонние и многосторонние встречи с европейскими коллегами, на которых обсудит основные приоритеты и общие вызовы", - говорится в заявлении Прайса.

Как сообщило днем ранее со ссылкой на неназванного американского чиновника агентство Reuters, во время предстоящего визита Блинкен планирует обсудить вопросы, относящиеся к России, Украине, Ирану и Афганистану.

Блинкен уже посещал Брюссель в конце марта, где в том числе принял участие во встрече глав МИД стран НАТО.