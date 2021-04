Правительство Великобритании начало проверку в отношении экс-премьера Кэмерона

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство Великобритании начало проверку в отношении бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона (в 2010-2016 годы) на фоне публикаций СМИ о том, что он мог нарушить закон о лоббизме, одобренный в свое время его же кабинетом. Об этом заявил в понедельник официальный представитель канцелярии главы британского правительства.

По его словам, речь идет о "независимом рассмотрении от имени премьер-министра", начатом секретариатом кабмина. Его целью будет установить все детали "финансирования цепи поставок и сопряженной с нею деятельности правительства и той роли, которую в этом сыграла компания Greensill Capital". Именно в ней с 2018 года работал в качестве советника Кэмерон.

"Во время этого независимого рассмотрения также будет изучено, каким образом распределялись контракты и каким образом представители бизнеса взаимодействовали с правительством", - приводит слова представителя Даунинг-стрит агентство PA.

Проверка в отношении бывшего премьер-министра была начата на фоне сообщений о том, что он якобы лоббировал своих бывших коллег в правительстве с тем, чтобы Greensill Capital получила доступ к программе госкредитования, предназначенного для крупных фирм в условиях пандемии коронавируса. Эти шаги были предприняты всего за несколько месяцев до банкротства данной фирмы в марте этого года. Утверждалось, что экс-глава правительства напрямую связывался с министерством финансов, направил в том числе несколько текстовых сообщений главе ведомства Риши Сунаку, а также с Даунинг-стрит, 10 и Банком Англии.

В соответствии с законодательством Великобритании любой, кто продвигает за вознаграждение интересы третьей стороны в органах государственной власти, сначала должен зарегистрироваться в официальном правительственном реестре лоббистов. Невыполнение этого требования может повлечь за собой гражданско-правовое взыскание: штраф в размере £7,5 тыс. (более $10 тыс.) или (в cлучае серьезных нарушений) уголовное преследование.

Выводы регулятора

В конце марта британский надзорный орган по лоббистской деятельности (The Office of the Registrar of Consultant Lobbyists, ORCL) по итогам собственного расследования пришел к выводу, что Кэмерон не нарушил закон о лоббизме. ORCL постановил, что экс-премьер не должен был регистрироваться в качестве лоббиста, поскольку он вступал в контакт с членами правительства исключительно от лица компании, на которую работал, и не получал за это дополнительного вознаграждения.

Сам Кэмерон накануне впервые высказался по этому вопросу. Он заявил, что из этой истории должны быть "извлечены важные уроки", однако отверг обвинения в нарушении каких-либо правил.