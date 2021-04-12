Экс-советник шефа Пентагона предупредил Байдена об опасности конфликта с РФ из-за Украины

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Позиция американского президента Джо Байдена по Украине может втянуть США в конфликт с Россией, который грозит обернуться серьезными потерями для Вашингтона. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке, советник министра обороны США во время президентства Дональда Трампа Дуглас Макгрегор в статье, опубликованной в понедельник журналом American Conservative.

По мнению Макгрегора, обещания Белого дома в случае обострения ситуации помочь Киеву и заставить Россию "заплатить" не имеют под собой серьезных оснований, а отражают лишь идеологию нынешних глав Белого дома, которая требует от них защищать демократию по всему миру. "Легко морализировать и играть на публику, высказываясь о проблемах за тысячи миль от американских берегов, особенно если они не требуют ни капли американской крови", - отметил отставной военный.

Однако, по его мнению, ситуация может измениться. В случае обострения конфликта и вмешательства в него Москвы, как предполагает Макгрегор, российские вооруженные силы, скорее всего, оказались бы сильнее. В таком случае Соединенным Штатам, чтобы выполнить свои обещания, пришлось бы отправить на восток Украины своих военных или потребовать этого от союзников по НАТО. Выполнить эту задачу было бы непросто из-за логистических проблем, а если с ней удалось бы справиться, то возникла бы угроза дальнейшей эскалации конфликта и перерастания его в полномасштабное столкновение НАТО и России. Под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе, предостерег бывший советник министра обороны США.

"Байден, Харрис и их "сознательные" советники пустили осторожность по ветру. Понимают они это или нет, но под угрозой в результате оказалось выживание их собственной администрации", - считает Макгрегор.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. На этом фоне президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, состоялись контакты между главами внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об обеспокоенности действиями РФ у границы с Украиной и подтвердил позицию Белого дома о том, что Москве придется "заплатить" в случае "агрессивных действий".