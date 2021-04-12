В ООН призвали не допустить гонки вооружений в космосе

ЖЕНЕВА, 12 апреля. /ТАСС/. Полет Юрия Гагарина в космос создал большие возможности для развития науки, показав одновременно, как хрупка планета и насколько необходимо международное сотрудничество для ее защиты и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом заявила в понедельник генеральный директор женевской штаб-квартиры ООН, генеральный секретарь Конференции по разоружению Татьяна Валовая. Она приняла участие в Женеве в церемонии возложения цветов к монументу в честь покорителей космоса в связи с отмечаемым 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

Во время выступления на церемонии Валовая напомнила, что этот монумент был подарен женевской штаб-квартире ООН Советским Союзом к 10-летию полета Гагарина. "Мы отмечаем 60 лет со дня полета первого человека в космос - советского летчика-космонавта Юрия Гагарина <...>. Этот полет создал удивительные возможности для освоения космического пространства, он позволил развиваться науке такими темпами, какими она не могла развиваться раньше", - сказала гендиректор. Вместе с тем этот полет, продолжила она, "показал, насколько уязвима и хрупка наша планета, как необходимо ее защищать, как необходимо международное сотрудничество для того, чтобы не допустить использования космического пространства в военных целях". "Будучи генеральным секретарем Конференции по разоружению, я хотела бы призвать все страны не допустить гонки вооружений в космосе, - подчеркнула Валовая. - Мы должны использовать космическое пространство во благо человечества, для достижения Целей устойчивого развития".

Выступивший на церемонии постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что полет Гагарина в космос - "это успех всего человечества". "Мы будем продолжать сотрудничество со всеми государствами на благо интересов всех народов", - сказал глава российской дипмиссии. По его словам, Москва "всегда исходила из того, что космос должен быть мирным, что в космосе не должно быть гонки вооружений, что всем государствам должны быть предоставлены равные права и равные возможности". Россия продолжит взаимодействовать со всеми, кто заинтересован в мирном освоении космоса, заключил Гатилов.

Монумент в честь покорителей космоса был установлен в парке "Ариана" на территории женевской штаб-квартиры всемирной организации в 1971 году. На 28-метровом обелиске - надпись на русском и французском языках: "Советский Союз - Объединенным Нациям. Успехам человечества в освоении космоса посвящается". Рядом на том же постаменте установлена устремленная ввысь скульптура космонавта.

7 апреля 2011 года Генеральная Ассамблея ООН на своей 65-й сессии провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.