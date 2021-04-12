DM: супруг Елизаветы II был расстроен скандальным интервью принца Гарри про расизм

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филип, умерший 9 апреля, был недоволен недавним скандальным интервью его внука, принца Гарри, в котором поднималась тема расизма среди членов монаршей семьи. Об этом в понедельник сообщил биограф королевской четы Джайлс Брендрес в интервью газете Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри вышло в эфир СBS 7 марта. В нем герцогиня Сассекская упомянула о том, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. О том, кто именно сделал такие заявления, она не сказала. Бывшая американская актриса также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ, она также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".

"Я знаю от человека, близкого к нему [принцу Филипу], что он подумал, что интервью Меган и Гарри Опре Уинфри было сумасшествием и что "ничего хорошего из этого не выйдет". Я не был удивлен, потому что именно так он описал в разговоре со мной личные интервью, которые принц Чарльз и принцесса Уэльская Диана [родители принца Гарри] давали в 1990-х годах", - сказал Брендрес.

При этом писатель утверждает, что герцог Эдинбургский не сильно переживал из-за того, что интервью совпало по времени с его пребыванием в больнице. Но он был против того, чтобы члены королевской семьи слишком много рассказывали о себе в СМИ. "То, что интервью Меган и Гарри вышло в эфир, пока Филип был в больнице, не расстраивало его. Но его обеспокоила забота пары собственными проблемами и готовность говорить о них публично", - сказал журналист, процитировав супруга королевы: "Раздавай телевизионные интервью сколько хочешь, но не говори о себе самом". "Это было одно из его правил. Я знаю, что он поделился им со своими детьми. Могу предположить, что с внуками он тоже им поделился", - сказал Брендрес.

При этом он также добавил, что решение герцога и герцогини Сассекской отказаться от статуса старших членов королевской семьи и переехать в США не нашло понимания у принца Филипа. "Герцогу Эдинбургскому было жаль, что "все пришло к такому итогу". Гарри сменил своего деда в должности генерал-капитана Королевской морской пехоты лишь в 2017 году. Филип занимал этот пост на протяжении 64 лет. Гарри едва продержался 30 месяцев. Герцог Эдинбургский не был доволен, он полагал, что Гарри и Меган поступают неправильно как по отношению к стране, так и по отношению к самим себе", - отметил Брендрес, уточнив, что в целом супруг Елизаветы II считал принца Гарри "хорошим человеком" и восхищался его военной службой.

Из Лондона в Санта-Барбару

Принц Гарри и Меган Маркл более года назад в своем заявлении в "Инстаграме" проинформировали о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

В настоящее время пара приобрела дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывает подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка.

Причины решения герцога и герцогини круто изменить свою жизнь не ясны до конца, и в британских СМИ публиковались разнообразные догадки по этому поводу. Ряд обозревателей связывал этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания желтой прессы, которая, по словам принца Гарри, развернула настоящую кампанию травли его супруги и распространяла о ней ложные слухи. Другие указывали на размолвки внутри королевской семьи и ссору между принцем Гарри и его братом Уильямом.

Возвращение на похороны

В воскресенье британские СМИ передали, что принц Гарри вернулся в Великобританию из США, чтобы принять участие в похоронах деда. В то же время его супруга Меган Маркл осталась в Калифорнии по совету врачей. Эксперты, занимающиеся анализом положения дел в монаршей семье, полагают, что возвращение герцога Сассекского на родину впервые за год по столь трагичному поводу может помочь ему примириться с родственниками и в конечном счете укрепить британскую монархию.

Похороны принца Филипа, умершего в возрасте 99 лет, пройдут 17 апреля. Из-за коронавирусных ограничений число участников похорон в Великобритании не может превышать 30 человек, и королевская семья не исключение. В церемонию пришлось внести коррективы - публика не будет допущена на нее, а прощание пройдет исключительно на территории Виндзорского замка под Лондоном.