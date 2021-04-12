Страны G7 обеспокоены "наращиванием войск РФ" на границе с Украиной

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) обеспокоены якобы "продолжающимся наращиванием российских войск" на границе с Украиной и в Крыму. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении внешнеполитических ведомств государств "семерки".

"Мы, министры иностранных дел G7 и верховный представитель ЕС [по иностранным делам и политике безопасности], глубоко озабочены продолжающимся крупным наращиванием российских военных сил на границе с Украиной, - отмечается в сообщении МИД Великобритании, которая в этом году председательствует в объединении. - Такие масштабные передвижения войск без предварительного оповещения представляют угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами".