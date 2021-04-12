CNN: посол США в Москве Джон Салливан сохранит свой пост в обозримом будущем

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не намерен в обозримом будущем менять посла в Москве Джона Салливана на другого дипломата. Об этом сообщила в понедельник телекомпания СNN со ссылкой на источники в администрации Байдена.

По информации телекомпании, Байден считает, что сохранение на должности посла Салливана, которого уже знают в Москве, окажет успокаивающее влияние на ситуацию в отношениях двух стран в условиях, когда Белый дом намерен продолжать увеличивать санкционное давление на Россию.

Салливан был назначен на должность посла в Москве предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Он прибыл в российскую столицу в январе 2020 года.

Отношения между Россией и США обострились после резонансного интервью главы администрации США Джо Байдена, в котором тот заявил, что руководство России должно будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. Байден также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. После этого российский посол в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций. Он остается там с 21 марта.