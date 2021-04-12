Блинкен в Брюсселе обсудит с генсеком НАТО и союзниками Афганистан

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время предстоящего 13-15 апреля визита в Брюссель намерен обсудить ситуацию в Афганистане. Об этом исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер сообщил журналистам в понедельник на специальном брифинге, посвященном этой поездке.

"Как вы знаете, <...> мы обсуждали Афганистан во время министерской встречи НАТО, будет возможность вновь продолжить эту [тему]. <...> Я думаю, все в курсе обсуждений [относительно] 1 мая, мне нечего заранее объявить по этому поводу, но присутствие [в Брюсселе] министра [обороны США Ллойда] Остина и госсекретаря Блинкена является возможностью вновь пообщаться с генеральным секретарем НАТО [Йенсом] Столтенбергом, а также с нашими союзниками и партнерами", - сказал Рикер, отвечая на вопрос о том, планирует ли шеф американской дипломатии представить лидерам стран НАТО план "администрации [США] относительно Афганистана". Дополнительных подробностей сотрудник Госдепа приводить не стал.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешняя американская администрация, которой руководит президент Джо Байден, ранее указала, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире. Байден ранее заявил, что американской администрации будет сложно вывести американские войска из Афганистана к 1 мая, но на данный момент нет планов оставлять их в стране до следующего года.