Лукашенко на переговорах с Алиевым обсудит экономические и международные вопросы

МИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Баку обсудит с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия и обменяется мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля направится с визитом в Азербайджан. Двухдневная программа предполагает насыщенную переговорную повестку, - отметили в пресс-службе. - Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием". Кроме того, стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные новые проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. Темой переговоров станут и сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах. Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

По плану, президенты проведут две встречи. В пресс-службе пояснили, что одна из них состоится сразу по прибытии Лукашенко в Баку - в неформальной обстановке главы государств обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества. Основная же часть переговоров запланирована на среду. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Сообщается, что по итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.

Белорусские эксперты отмечают, что с августа прошлого года - после президентских выборов у Лукашенко - не было международных поездок, кроме визитов в Россию. Они указывают, что визит произойдет на фоне конфликта с Евросоюзом, в рамках заявленной властями переориентации на Азиатский, Евразийский регион.

История встреч и сотрудничества

Предыдущая встреча Лукашенко и Алиева прошла в Минске в ноябре 2018 года. Тогда в совместном заявлении президенты подчеркнули общие подходы к ряду внешнеполитических вопросов и взаимную поддержку на международной арене, уделили значительное внимание экономическому взаимодействию как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Среди документов, в частности, был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным военно-промышленным комитетом Белоруссии и Министерством обороны Азербайджана о развитии двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.

Лукашенко же до этого был в Баку осенью 2016 года. Тогда стороны подписали планы сотрудничества до 2025 года. В ходе встречи президенты договорились о том, что близ азербайджанского города Гянджа белорусы постоят молочно-товарный комплекс на 1 200 голов скота. Тогда же белорусская сторона выразила интерес к переработке нефти в Азербайджане на давальческих условиях.

В 2020 году Азербайджан стал одним из основных альтернативных поставщиков нефти для республики после временной приостановки поставок сырья крупными российскими компаниями. Азербайджаном было поставлено порядка 1 млн тонн нефти, в 2021 году закупки сырья в республике продолжились.

По официальным данным, уровень товарооборота между странами в 2020 году составил $447 млн. Как отмечал в начале апреля белорусский вице-премьер Игорь Петришенко, активному сотрудничеству в прошлом году несколько помешала пандемия коронавируса, однако есть высокий потенциал во взаимодействии в таких отраслях, как машиностроение, строительство, а также энергетическом секторе. По его словам, Азербайджан подставил "дружественное плечо белорусам, когда возникли определенные проблемы с поставками нефти".

Минск рассчитывает на восстановлении динамики сотрудничества с Гянджинским автомобильным заводом, готов поставлять поезда для бакинского метрополитена. Петришенко отметил, что Белоруссия готова также поставлять лекарственные препараты в Азербайджан, например вакцины против коронавируса, так как белорусы налаживают выпуск собственной вакцины по технологии "Спутника V".