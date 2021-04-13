Байден выдвинет Элиота Канга в помощники госсекретаря по международной безопасности

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть Элиота Канга на пост помощника госсекретаря по международной безопасности и нераспространению. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

В документе отмечается, что Канг в настоящее время занимает этот пост в качестве исполняющего обязанности. Он совмещает его с должностью исполняющего обязанности заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

В администрации предыдущего президента Дональда Трампа обе эти должности занимал Кристофер Форд. 15 марта Байден направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру Бонни Дженкинс на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.