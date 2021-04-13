Госсекретарь США и глава МИД Италии обсудили ситуацию на границе России и Украины

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в понедельник на встрече в Вашингтоне обсудили, помимо прочего, ситуацию на российско-украинской границе. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь Блинкен и министр Ди Майо подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсудили необходимость прекращения Россией опасного наращивания своего военного присутствия в Крыму и вдоль границы с Украиной", - говорится в сообщении.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Ливии и вопросы двустороннего сотрудничества.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.