Бразилия попросила ООН о приоритетных поставках в страну вакцин от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 апреля. /ТАСС/. Председатели обеих палат Национального конгресса Бразилии (двухпалатного парламента) сенатор Родригу Пашеку и депутат Артур Лира обратились к генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с просьбой о содействии в получении в приоритетном порядке вакцин от COVID-19 по линии международного механизма COVAX. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа республики.

"В телефонной беседе с Антонио Гутерришем в понедельник Пашеку вновь напомнил о тяжелой ситуации с пандемией коронавируса в Бразилии. 1 апреля <...> председатель Сената направил обращение к генеральному секретарю ООН, в котором просил организацию и международное сообщество ускорить вакцинацию от COVID-19 в Бразилии", - говорится в сообщении. Лира у себя в Twitter также написал о состоявшейся беседе с Гутерришем, в ходе которой указал на "необходимость увеличить приток вакцин".

Ранее в конце марта 2021 года власти Бразилии создали комитет по противодействию пандемии, одним из координаторов которого выступает Пашеку, напомнила пресс-служба парламента.

Научно-исследовательское объединение имени Освальдо Круза при Минздраве Бразилии (Fiocruz) в начале марта констатировало резкое ухудшение эпидемической ситуации по всей стране. На прошлой неделе они отметили, что "вирус продолжает активно циркулировать по всей стране". По их мнению, в апреле эпидемическая обстановка "останется критической".

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. По числу заболевших (более 13,5 млн на текущий момент) она уступает США и Индии. По числу смертей (около 355 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам. С начала марта ученые констатируют резкое ухудшение эпидемической ситуации с распространением инфекции во всей стране, чего не наблюдалось ни разу с начала пандемии. За прошедшую неделю зафиксировано свыше 491 тыс. новых случаев заражения и более 21 тыс. летальных исходов.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. В рамках прививочной кампании используются препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, и китайская вакцина компании Sinovac Biotech. Оба препарата изготавливают в Бразилии из китайского сырья. Во втором квартале запланировано начало производства в стране активного компонента оксфордской вакцины. Кроме того, местным регулятором одобрены вакцины компаний Pfizer и Janssen, однако этих препаратов пока нет в стране.