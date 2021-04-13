ВМС Канады и США перехватили в водах Латинской Америки свыше тонны наркотиков

ОТТАВА, 13 апреля. /ТАСС/. ВМС Канады и США не допустили попадания в Северную Америку более 1,1 тонны кокаина и марихуаны, изъяв наркотики у контрабандистов у берегов Латинской Америки в рамках международной операции по борьбе с наркотрафиком CARIBBE. Об этом в понедельник сообщили в канадском министерстве национальной обороны.

"Канадские боевые корабли HMCS Brandon и HMCS Saskatoon при поддержке 103-го и 108-го спецотрядов Береговой охраны США изъяли 1 120 кг кокаина и 45 кг марихуаны во время операций по перехвату наркотиков в восточной части Тихого океана 21 и 23 марта 2021 года", - говорится в заявлении. В операциях также участвовал катер американской Береговой охраны. Стоимость наркотиков оценивается в $44 млн.

Международная операция по борьбе с наркотрафиком CARIBBE проходит с 2006 года. В ней обычно задействуют корабли и самолеты Канады, США, Франции, Великобритании, Испании и Нидерландов. Она подразумевает активное патрулирование акватории Карибского бассейна, Мексиканского залива, а также тихоокеанских берегов Латинской Америки, в том числе таких стран, как Эквадор и Колумбия.