Разведка Канады заявила, что шпионская активность в стране достигла уровня холодной войны

ОТТАВА, 13 апреля. /ТАСС/. Уровень активности иностранных разведок на территории Канады в 2020 году достиг показателей времен холодной войны. С таким утверждением выступил в понедельник глава Канадской службы безопасности и разведки (CSIS) Дэвид Виньо.

"Неустойчивая и быстро меняющаяся обстановка, спровоцированная пандемией COVID-19, создала ситуацию, которой воспользовались злоумышленники, стремящиеся отстаивать свои интересы, - говорится в заявлении шефа разведки, опубликованном на сайте ведомства. - В 2020 году CSIS фиксировала шпионскую активность и иностранное вмешательство на уровнях, невиданных со времен холодной войны".

Заявление Виньо предваряет отчет ведомства за прошлый год. Под иностранным вмешательством канадские спецслужбы, в частности, подразумевают кампании по дезинформации в социальных сетях относительно пандемии, кибератаки на государственные структуры, вузы, неправительственные организации и частные предприятия, включая биофармацевтический и медико-биологический секторы.

В докладе утверждается, что иностранные разведки использовали для сбора информации частных лиц, которые из-за пандемии были вынуждены работать дома. Кроме того, канадская спецслужба якобы фиксировала случаи давления на национальные общины через угрозы проживающим за пределами Канады семьям их отдельных представителей. Также в соцсетях канадская разведка отмечала небывалую активность различного рода экстремистских и радикальных движений.

В CSIS считают, что такой деятельностью якобы активно занимались разведывательные службы Китая, России и Ирана, а также различные международные террористические организации.

В конце 2020 года канадская разведка утверждала, что активность в киберпространстве России, Китая, Ирана и КНДР представляет наиболее вероятную стратегическую угрозу для страны. Москва неоднократно называла голословными подобные заявления западных спецслужб.