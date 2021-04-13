На Тайване готовятся принять экс-госсекретаря США Помпео

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Тайваня ведут приготовления к визиту бывшего госсекретаря Майкла Помпео на остров, запланированному на текущий год. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post.

"Мы активно работаем над этим [визитом]", - цитирует издание заместителя главы тайваньского внешнеполитического ведомства Тянь Чжунгуана. Сроки и цели поездки не уточняются. Помпео, оказывавший поддержку Тайбэю при администрации президента Дональда Трампа, выражал заинтересованность в посещении острова после того, как в январе оставил должность главы американской дипломатии.

Его визит способен вызвать раздражение Пекина, считающего Тайвань частью китайской территории и относящего Помпео к числу политиков, на которых лежит ответственность за шаги, нарушающие суверенитет КНР. 20 января власти Китая ввели санкции в отношении 28 таких граждан США, включая экс-госсекретаря.

В понедельник Помпео опубликовал на своей странице в Twitter фотографию, на которой он запечатлен сидящим за шахматной доской и пробующим тайваньские сушеные ананасы. "Будучи защитником свободы, наслаждаюсь тайваньскими сушеными ананасами. Шах и мат", - подписал он снимок.

Эксперты расценили это как очередную демонстрацию протайваньской позиции политика. Упоминание им ананасов связано с введенным недавно КНР запретом на их закупки у Тайваня под предлогом выявления насекомых-вредителей в партиях данных фруктов. Тайбэй полагает, что это является частью политики давления Пекина на остров, который с 1949 года управляется собственной администрацией. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке. В пятницу Госдепартамент сообщил, что выпустил новые, "более либеральные" правила контактов с представителями Тайваня, которые поощряют взаимодействие и отражают "углубление неофициальных отношений" между Вашингтоном и Тайбэем.