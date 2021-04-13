США настаивают на освобождении задержанного в Крыму журналиста Есипенко

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. США изложили в понедельник позицию, согласно которой сотрудничавший с украинскими спецслужбами и задержанный в Крыму журналист Владислав Есипенко должен быть освобожден.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выразил в Twitter обеспокоенность сообщениями о том, что "российские оккупационные власти в Крыму" якобы "жестоко обращались с журналистом-фрилансером "Радио Свобода" Владиславом Есипенко" с целью, как утверждается, "добиться от него признания". "Мы призываем к его освобождению", - написал дипломат.

Есипенко задержали в марте в Крыму сотрудники ФСБ РФ. По их данным, он собирал информацию для украинских спецслужб, у него было обнаружено взрывное устройство. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Сам Есипенко заявил впоследствии, что собирал для Украины данные о доме президента Владимира Зеленского, а находившееся при нем взрывное устройство предназначалось для самообороны.